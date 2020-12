Pētījumā atklāts, kāda būtu labākā slēptuve zombiju apokalipsē

Tiesa, ja tavs galvenais mērķis ir izdzīvošana, nevis uzdzīvošana, tad lielveikals varētu nemaz nebūt tik laba slēptuve. 2015. gadā, lai labāk saprastu reālu slimību izplatīšanos, statistiķu komanda no Kornela Universitātes izveidoja modeli, kurā bija attēlota fiktīva zombiju mēra izplatīšanās ASV kontinentā. Atklājās, ka labākās vietas, kur paslēpties, ir mazapdzīvotas, nošķirtas teritorijas.

Pētījuma autori skaidro, ka vislabākā vieta, kur paslēpties zombiju apokalipses laikā, būtu kalnu reģioni Montānas štatā vai Kanādā. Kā izrādās, pilna mēroga zombiju apokalipsei vajadzētu vairākus mēnešus, lai no Ņujorkas pilsētas izplestos visā Ņujorkas štatā. Tieši tāpēc tev būtu pietiekami daudz laika, lai izplānotu savu bēgšanu līdz pašiem sīkumiem.

Pētnieku izstrādātajā modelī slimība pilsētas pārņems visstraujāk. Savukārt būs vajadzīgas nedēļas, lai slimība sasniegtu lauku rajonus, un mēneši, lai tā nonāktu kalnu reģionus ziemeļos. Protams, ja filmas mums ir kaut ko iemācījušas, tad ne visi zombiji ir vienādi. Viss ir atkarīgs no tā, cik ātri tie spēj pārvietoties un cik ātri tu spēj kāpt kalnos.

Šajā simulācijā ir izmantota arī populācija, kas sastāv no aptuveni 300 miljoniem cilvēku, no kuriem katrs cilvēks ir vienā no stāvokļiem: cilvēks, inficētais, zombijs vai miris zombijs. Modelis tika izveidots, balstoties uz dažādām attiecībām starp cilvēkiem šajos stāvokļos.