VIDEO ⟩ NBA aizvadītajā naktī: Lebrons Džeimss "eksplodē", atgriežoties Klīvlendā

"Vienmēr ir lieliski justies iegūt uzvaru, it īpaši purpursarkanās un zelta krāsas kreklā," pēc mača sacīja Džeimss.

"Es tikai cenšos veidot savu spēli tā, lai varētu pretiniekus pārspēt visos aspektos, sākot ar metieniem no perimetra, no vidējā diapazona, kā arī groza tuvumā," piebilda basketbolists. "Vienkārši cenšos dominēt tur, kur atrodu trūkumus aizsardzībā, un šovakar es to spēju paveikt."