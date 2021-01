Rīgā mainīts saraksts ar ūdenstilpēm, uz kuru ledus iedzīvotājiem ļauts atrasties

Tāpat ierobežojumi neattiecas uz Āgenskalna līča posmu no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B. Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Zunda kanāla iztekas.

Uz ledus drīkst kāpt Strazdupītes posmā no Brīvības gatves 425 k-25 līdz Brīvības gatvei 429 k-18, Ķīšezera posmos no Ostas prospekta 11D līdz Roberta Feldmaņa ielai 8A - ne tālāk kā 75 metrus no krasta līnijas, no Roberta Feldmaņa ielas 8 līdz Ezermalas ielai 18B - ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas un Vecdaugavas posmos o Airu ielas 83A līdz Airu ielai 119A, no Vecāķu prospekta 115 līdz Zvejas ielai 14 un no Mangaļu prospekta 62A līdz Vēdzeļu ielai 4, bet ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas.