Baiba Bendika biatlona sprinta disciplīnā kļūst par Eiropas čempioni

Bendika finišu sasniedza pēc 22 minūtēm un 0,7 sekundēm, tuvāko sekotāju no Norvēģijas Karolīni Erdalu apsteidzot par 5,7 sekundēm. Bronzas medaļas ieguvēja Anastasija Ševčenko no Krievijas Bendikai zaudēja 9,7 sekundes.

No pārējām Latvijas sportistēm labāko rezultātu sasniedza Annija Keita Sabule, kura divās ugunslīnijās kopumā neaizvēra divus mērķus un finišēja 105.vietā, savai tautietei zaudējot trīs minūtes un 38 sekundes.

Jau ziņots, ka no četrām Latvijas biatlonistēm labākā trešdien 15 kilometru individuālajā distancē bija Baiba Bendika. Viņa neaizvēra sešus mērķus un ieņēma 41.vietu. Sanita Buliņa ar četrām soda minūtēm bija 60., bet Sandra Buliņa un Annija Keita Sabule ar attiecīgi sešām un piecām kļūdām bija 100. un 103.pozīcijā starp 118 finišējušajām biatlonistēm.

Tikmēr Andrejs Rastorgujevs individuālajā distancē tika kronēts par Eiropas čempionu. No pārējiem Latvijas biatlonistiem vislabāk veicās Aleksandram Patrijukam, kurš katrā no šautuvēm reizēm kļūdījās pa reizei un ieņēma 43.vietu, atpaliekot no komandasbiedra par piecām minūtēm un 48,8 sekundēm.