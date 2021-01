Aptauja: 42% Latvijas iedzīvotāju izjūt spēcīgu nogurumu no Covid-19

Izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 42% Latvijas iedzīvotāju - desmit baļļu skalā to vērtējot no astoņi līdz desmit, secināts "BENU Aptiekas Stresa termometra" rezultātos, kas iegūti sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Gemius".