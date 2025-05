VIDEO Raidījums: LVRTC torņos izvietotas notiesāta Krievijas algotņa firmas iekārtas

Tagad Grozevs strādā izdevumā "The Insider", kur kopā ar no Krievijas aizbēgušiem žurnālistiem izmeklēja Alekseja Navaļnija slepkavības mēģinājumu un turpināja atmaskot krievu spiegus. Iespējams, tādēļ bulgāru grupai bija uzzdevumi sekot arī "The Insider" redaktora Romāna Dobrohotova gaitām. Lidojumā no Budapeštas uz Berlīni viņam blakus sēdējusi Katrina Ivanova - viena no notiesātajām bulgāru spiedzēm. Grupa apspriedusi arī Dobrohotova nolaupīšanu.