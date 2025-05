VIDEO Būvniecības bums Papē apdraud dabas skaistumu un kultūrvēsturisko mantojumu

"Stāsts "uzbūvēts, uzbūvēts".. šobrīd no normatīvā regulējuma viedokļa šādas tiesības pašvaldībai nav.

Būvniecība, kas neatbilst teritorijas plānojuma noteikumiem, ir patvaļīgā būvniecība, kas būtu jānovērš attiecīgi. Tas fakts, ka pašvaldība to nav pamanījusi vai būvvalde to nav pamanījusi, nelegalizē konkrētajā gadījumā patvaļīgo būvniecību."

"No Būvniecības likuma viedokļa, ja tiek konstatēta patvaļīga būvniecība, tad būvvaldei ir iespēja lemt divējādi — ja šāda būvniecība ir pieļaujama atbilstoši teritorijas plānojumam un likumam, tad var legalizēt šo patvaļīgo būvniecību, taču, ja šāda būvniecība nav pieļaujama, tad uzreiz ir faktiski uzlikts pienākums lemt par sākotnējā stāvokļa atjaunošanu."

"Kopumā mēs savu būvvaldi vērtējam pozitīvi un arī par to, kad būvvalde strādā, nu, teiksim, nu samērā efektīvi un labi, To liecina arī, teiksim, atsauksmes no uzņēmējiem, jo tieši uzņēmēji ir tie, kas visbiežāk nu vēlas kaut ko būvētu un kaut ko īstenot. Es gribētu teikt, ka mūsu būvvalde salīdzinoši ar citām būvvaldēm, varbūt ir pat mazāk birokrātiska, cenšas savus darbus izdarīt pēc iespējas īsākā laikā, panākt pretim un lieki neapgrūtināt šos cilvēkus, kas vēlas kaut ko būvēt."