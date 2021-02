Ceļotāju vidū, kuri ieradušies Igaunijā no Āfrikas, konstatēts ievērojami lielāks Covid-19 inficēto skaits

Saskaņā ar Synlab datiem (uz 2021. gada 26. februārī) 21 ieceļotājam no Tanzānijas bijis pozitīvs Covid-19 testa rezultāts. Kopumā Covid-19 tika atklāts 9% no visiem pasažieriem, kuri ieradās no Tanzānijas.

Vēl augstāks rādītājs ir no Nigērijas ieceļojušajiem pasažieriem - septiņiem tika konstatēts Covid-19, kas veido 15% no visiem Nigērijas iebraucējiem Igaunijā.

Arī septiņiem ceļotājiem no Ēģiptes bija pozitīvs Covid-19 tests - tie ir 5% no visiem atbraucējiem valstī. Ceļotājiem, kuri ieradās no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, arī 5% gadījumu ticis konstatēts Covid-19.

Medijs ziņo, ka gadījumi no Tanzānijas ir saistīti ar ceļojošajiem igauņiem, savukārt Nigērijas gadījumi ir saistīti ar ārvalstniekiem, kuri dzīvo un strādā Igaunijā.

"Postimees" ziņo, ka Tanzānija jau sen ir pārtraukusi Covid-19 testēšanu, tāpēc pēdējie pozitīvie testi un koronavīrusa nāves gadījumi šajā valstī bijuši 2020. gada maijā. Šobrīd Tanzānijā ierobežojumi ir minimāli, un valsts robežas ir atvērtas visiem.

Nigērijā, kurā dzīvo 201 miljons iedzīvotāju, 25. februārī tika reģistrēti 634 Covid-19 gadījumu un seši mirušie no Covid-19, kas ir gandrīz puse no Igaunijā reģistrētā tajā pašā dienā. Medijs ziņo, ka daudzās valstīs ar zemāku dzīves līmeni, arī Nigērijas gadījumā, nav iespējams veikt plašāku Covid-19 testēšanu.

Ieceļotājiem Igaunijā no Eiropas valstīm ir ievērojami mazāk Covid-19 pozitīvo gadījumu. Piemēram, 28 dienu laikā tika uzrādīti 11 Covid-19 gadījumu ieceļotājiem no Baltkrievijas (2% no visiem), 20 - no Vācijas (1%), 59 - no Zviedrijas (2%) un 16 - no Spānijas (1%).

Tikmēr koronavīrusa infekcijas līmenis starp iebraucējiem no Somijas ir diezgan augsts: 53 gadījumi, kas ir 5% no visiem Igaunijā iebraukušajiem. Vidēji 1,9 pasažieri, kuri janvārī ieradās Tallinas lidostā bija Covid-19 pozitīvi, savukārt visu robežu šķērsojošo vidējais rādītājs bija 2,5% (2020. gada decembrī - 2,3%, 2020. gada novembrī - 1,7%).

Portāls "Apollo" jau ziņoja, ka Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vēl 1201 cilvēkam, bet ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 miruši pieci cilvēki, svētdien paziņojis Veselības departaments.

Aizvadītajā diennaktī veiktas 6222 analīzes, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bijis 19,3%. Pavisam Igaunijā veikts 934 681 tests nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu.

Kopējais apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 65 600, bet 34 958 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

Ar Covid-19 pavisam Igaunijā miruši 589 cilvēki.

Slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 523 Covid-19 pacienti. Intensīvajā terapijā atrodas 42 cilvēki, no tiem 26 cilvēkiem tiek veikta plaušu mākslīgā ventilēšana.

Igaunijas Veselības departamenta aprēķinātais 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 28.februārī ir 988,88.