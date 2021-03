Sniega krabju lietā latviešu uzņēmums no Norvēģijas pieprasa 388 miljonus eiro

Tā dēvētajā sniega krabju lietā zivkopības uzņēmums SIA "North Star LTD" no Norvēģijas pieprasa 388 miljonus eiro zaudējumu segšanai, liecina Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (International Centre for Settlement of Investment Disputes) publiskotā informācija.