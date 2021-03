Pie Tallinas centrālās slimnīcas izveidojusies rinda ar neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnām

Pagājušajā diennaktī Igaunijā veikti 7609 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvs rezultāts bijis 1536 gadījumos, kas veido 20,2% no kopējā testu skaita. 5.marta rītā Igaunijā stacionāros ārstējās 578 cilvēki ar koronavīrusa infekciju, no kuriem intensīvā terapija bija nepieciešama 56 pacientiem, savukārt mākslīgā elpināšana – 30 cilvēkiem. Slimnīcās diennaktī uzņemti 97 jauni pacienti ar Covid-19, bet izrakstīti 43, savukārt 22 pārvesti uz nodaļām, kas nav saistītas ar šo infekciju. Pēdējā diennaktī 14 cilvēki miruši no Covid-19.