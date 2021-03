No 1. aprīļa Latvija "pārslēgs otro ātrumu" un valstī sāksies masu vakcinācija pret Covid-19

Kamēr trūkst pošu, gribētāji paliek gaidot. Deficīts būs vēl vismaz marta garumā, no aprīļa pirmās dienas gan solīts uzsākt masu vakcināciju.

Par to, ka sākums bijis kā pa celmiem, šonedēļ premjers Kariņš pat atvainojās.

"Uzlabot" nozīmē nedēļā izlietot 100 000 vakcīnas devu. Katra no trim lielajām universitātes slimnīcām maksimums var sapotēt 2000 cilvēku nedēļā, atlikušie 94 000 paliek uz ģimenes ārstiem, reģionālajām slimnīcām un privātajiem vakcinācijas kabinetiem. Lai, piemēram, Austrumu klīniskās universitātes slimnīca sasniegtu jaudu 2000 pošu nedēļā, no jauna vajadzīgi pieci pilna laika darbinieki.

"Visas piecas lodzes no malas diez vai izdosies atrast. Zinu, kā ir meklējot uz jebkuru vakanci medicīnā. Ja nē, turpināsim izlīdzēties ar slimnīcas personālu," pauda RAKUS Ambulatorās daļas vadītāja.

"Jaudu prognozes, kas dotas, paļaujas.. Tas ir tas paļāvības moments! Kolēģi cenšas pārliecināties. Katra vakcinācijas iestāde iedevusi savas jaudas, mēs uz to paļaujamies. Tas komplekts – ģimenes ārsti, privātie, slimnīcas spēj to jaudu, vismaz pēc prognozēm, spēj to jaudu nodrošināt," sacīja VM Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda.