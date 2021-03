Tallinas mērs aicina Igaunijas premjeri nekavējoties izsludināt valstī ārkārtējo situāciju

Kā vēsta galvaspilsētas vadības preses dienests, Kelvarts, kas pārstāv Centra partiju, nosūtījis Reformu partijas premjerei Kallasai vēstuli ar desmit konkrētiem priekšlikumiem par to, kas, viņaprāt, būtu darāms, lai apturētu jaunā koronavīrusa izplatību, nodrošinātu veselības aprūpi un ekonomikas funkcionēšanu.

Cita starpā, galvaspilsētas mērs arī ieteicis premjerei sākt sarunas par vakcīnu iepirkšanu ārpus Eiropas Savienības (ES), tai skaitā no Krievijas un Ķīnas.

Kā rakstījis Kelvarts, galvenā problēma šobrīd ir situācijas nopietnības neapzināšanās un no tās izrietošie nepatiesie un nemitīgi mainīgie signāli sabiedrībai, kā arī novilcināti, pienācīgi nesagatavoti un haotiski pasākumi. Pēc viņa vārdiem, informācijai par visiem noteikumiem un ierobežojumiem jābūt vienkāršai, skaidri saprotamai un viegli pieejamai.

Jau ziņots, Kallasa pirmdienas vakarā sabiedriskās raidorganizācijas ERR ziņu programmā "Aktuaalne kaamera" pavēstīja, ka, sākot no ceturtdienas valstī tiek izsludināti stingri karantīnas ierobežojumi, kas būs spēkā vismaz vienu mēnesi, norādot, ka tas tiks darīts, ņemot vērā tā dēvētā Lielbritānijas koronavīrusa paveida straujo izplatību Igaunijā.

Līdztekus stingrāku ierobežojumu ieviešanai jāizstrādā arī plāns pakāpeniskai iziešanai no krīzes, jo cilvēki ir emocionāli noguruši ne tikai no ieobežojumiem, bet no situācijas haotiskās mainības, viņš uzsvēris.