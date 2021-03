Trešdaļa no galvaspilsētas budžeta - nesenā VID ģenerāldirektora amata kandidāta Skujiņa pārziņā

RD IKSD ir viens no naudīgākajiem departamentiem Rīgas pašvaldībā. Tā šī gada budžets pārsniedz 380 miljonus eiro – pašvaldības budžets kopumā pārsniedz vienu miljardu eiro. Par šī departamenta finanšu pārvaldītāju nupat ir kļuvis Māris Skujiņš.

Arī toreizējais premjers Kučinskis neilgi pirms Skujiņa atkāpšanās no pretenzijām uz amatu "de facto" pauda, ka pret Skujiņu vēršas tie, kam esot bailes no godīga un profesionāla cilvēka. Premjera biroja vadītājs toreiz bija Krastiņš, kas tagad kā IKSD direktors Skujiņu pieņēma darbā par Finanšu pārvaldes priekšnieku.

"Tas pirmais solis – es meklēju Rīgas domes struktūrās un skatījos, vai mums ir kāds piemērots kandidāts, kas būtu gatavs to darīt. Šis process tā kā neizdevās, un līdz ar to tad tika izsludināts šis konkurss. Savukārt Skujiņa kungs tad, kad pieteicās konkursā, tad jau atpazinu no šī iepriekšējā procesa, kur mums nācās arī satikties," stāstīja Krastiņš.