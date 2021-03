Atmaskots un izbalsots otrais šova "Balss maskā" dalībnieks

Šova otrajā epizodē tika atmaskots neparastais Ciklops, kurš, kā vēstīja pavedieni, “ir atceļojis no citas planētas, lai darītu apkārtējos laimīgus.”

Zem maskas slēpās viens no pašmāju un ārzemju viesu iecienītākajiem virtuves virtuoziem – restorāna “36. līnija” līdzīpašnieks un šefpavārs Lauris Aleksejevs. Ciklops šovā izpildīja rokenrola karaļa Elvisa Preslija dziesmu “It’s now or never”. Pēc dziesmas izpildījuma detektīvi minēja, ka zem maskas varētu slēpties mūzikas industrijas pārstāvis un visdrīzāk, ka pat diriģents, jo pavedienos izskanēja fakts, ka Ciklops ir “pirmā vijole”.