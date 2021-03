Balvu novadā pūļa testēšanā uz Covid-19 analīzes nodevusi aptuveni desmitā daļa iedzīvotāju

Pēc testu apstrādes laboratorijā 70 personām jeb 4,4% no Balvu novadā testētajiem iedzīvotājiem rezultāts bija pozitīvs. 24 testu rezultāts tika atzīts par apšaubāmu, un šajos gadījumos testēšana jāveic atkārtoti. Balvos apstiprināti 48 pozitīvi testi, Tilžas, Vīksnas Lazdulejas pagastā pa sešiem, Kubulu pagastā trīs, Bērzkalnes pagastā viens.

"Pieņemot, ka lielākā daļa iedzīvotāju testus nodeva nejūtoties slimi, jo pretējā gadījumā viņi būtu vērsušies pie sava ģimenes ārsta, 70 jauni inficēšanās gadījumi ir daudz. Tas liecina par to, ka mūsu vidū ir inficētas personas, kuras par to nezinot, nav izolējušās un turpina nekontrolētu vīrusa izplatību," uzsvēra pašvaldības izpilddirektore Gunta Raibekaze.

Balvos no trim testēšanas punktiem lielākā aktivitāte bija Balvu sākumskolā, kurā no iedzīvotājiem saņēma 534 testus. Pagastos lielākā aktivitāte bija Tilžā, kur saņemti 133 testi, kā arī un Kubulos, kur saņemti 110 testi. Savukārt vismazāk iespēju izmantoja Krišjāņu pagasta ļaudis, iesniedzot tikai 16 testus. Kūtrāko vidū bija arī Bērzpils un Vectilžas iedzīvotāji, no katra pagasta saņemot 24 testus.