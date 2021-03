"Esmu kvēls fans apmēram desmit gadus, bet..." Kā UFC sokas karā pret interneta "pirātiem"

"Mēs viņu ("pirātu") noķērām," sacīja Vaits žurnālistiem UFC 257 preses konferencē. "Mēs viņu dabūjām. Vērojam to puisi. Viss, kas jums jādara, ir jāieslēdz sava nelegālā straumēšanas tiešsaiste un tu esi mums rokā."

"Katrā pasākumā esmu gatavs dzīties pakaļ kādam no šiem puišiem," Vaits sacīja medijiem. "2021. gadā mēs solām noķert daudzus."

Daudziem sporta līdzjutējiem tā ir kļuvusi par tradīciju – nopirkt uzkodas un dzērienus un pēc tam datorā meklēt bezmaksas iespējas vērot sporta sacensības. Ir, protams, fani, kuri maksā, bet daudzi 21. gadsimtā kategoriski atsakās maksāt par sporta pasākumu vērošanu savās . Gadījumos, ja kāds no iecienītajiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir pieķerts, ir daudzas citas alternatīvas vietnes.

Cīņas sporta organizācija galvenokārt (pirms pandēmijas) paļāvās uz to, ka galvenie ienākumi tiks gūti no skatītāju apmeklējuma arēnās. UFC ar sporta mediju ESPN noslēdza tiešraižu pārraidīšanas līgumu, kura vērtība ir 1,5 miljardi ASV dolāru, tāpēc organizācija vēlas, lai cilvēki iegādājas maksas tiešraides. Pieprasījums pēc "maksas par skatījumiem" ir viena no vairākām lietām, kas padara UFC tik pievilcīgu ESPN. Jaunākais darījums, kas noslēgts 2019. gadā, padarīja ESPN par organizācijas ekskluzīvo pārraidītāju Amerikas Savienotajās Valstīs.