Gandrīz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs pandēmijas laikā sācis ēst vairāk

Kā aģentūrai LETA pavēstīja sabiedrisko attiecību konsultants Austris Keišs, no šiem 29% - 11% iedzīvotāju Covid-19 laikā ēd ievērojami vairāk, kamēr 18% - mazliet vairāk.

Līdztekus tam, ka 29% pandēmijas laikā sākuši ēst vairāk, aptaujas veicēji uzsver, ka vairāk nekā katrs trešais jeb 37% aptaujāto ir atzinuši, ka viņi Covid-19 laikā ir samazinājuši fizisko aktivitāšu daudzumu. Analizējot datus pēc vecuma, secināms, ka Covid-19 laikā visvairāk sākuši ēst jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kam seko vecuma grupa no 25 līdz 34 gadiem un respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem.