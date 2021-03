Milžu cīņa UFC - visu laiku labākais smagsvars Miočičs vai biedējošais Nganū?

"Visi apzinās, ka Nganū sitiens ir viens no smagākajiem UFC vēsturē. Ar to ir jārēķinās. Spēcīgs, ātrs, negaidīts sitiens - tās ir Nganū galvenās trumpes. Mīnuss ir tas, ka viņam nav bijusi slodze. To var arī norakstīt kā cīņu prakses trūkumu. Prakse it kā ir, jo iekāpt ringā pret pretinieku... tas jau nav sparings. Savukārt Stipe ir gargabalnieks. Viņš nelīdīs kauties ar Nganū," sacīja eksperts.