Raidījums: Ministrija organizēs Skolēnu dziesmu un deju svētkus, neraugoties uz epidemiologu bažām

"Bet ir C variants. Ja nevar vairāk pulcēties un nevar izbraukt no savām pašvaldībām un tu nevari nokļūt tajā reģionālajā notikumā vai Rīgas notikumā, tad svētkus rīko katrs savās mājās. C variants – savā skolā, savā pašvaldībā, savā pagastā, pilsētā," skaidro Bērziņa.