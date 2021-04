Liepājā piedzēries vīrietis maldina operatīvos dienestus par degošu dzīvokli

Vakar, 15.aprīlī, ap plkst.21.30 operatīvie dienesti Liepājā saņēma informāciju par to, ka Liepājā, Laumas rajonā, kādā daudzdzīvokļu namā it kā deg dzīvoklis. Notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests , Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) un VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, taču ugunsgrēks netika konstatēts.

Kā norādīja Šeršņova, noskaidrots, ka kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, zvanīja NMPD un informēja par to, ka no kāda dzīvokļa nāk dūmi un ir notikusi aizdegšanās. Vīrietis savu rīcību nevarēja paskaidrot, uzskatot, ka pie vainas bija alkohola apreibums. To, ka veicis viltus izsaukumu, viņš sapratis tad, kad adresē ieradušies operatīvie dienesti.