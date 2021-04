Eksprezidente: Nav skaidrības, kāpēc tika atcelta otrā pote ar "AstraZeneca" vakcīnu

Proti, tuvāk 12. nedēļai, nevis devītajai. Tāds ir skaidrojums no Veselības ministrijas (VM). Un tas, kā izrādās, atšķiras no tā, kā domā mediķi. Piemēram, Stradiņa slimnīcas ārsti eksprezidentei Vairai Vīķei-Freibergai teikuši, ka nav problēmu vakcinēties ātrāk.

Par to, ka esošajam un bijušajiem Valsts prezidentiem otrās vakcinācijas termiņš tiek pārcelts uz vēlāku laiku, viņiem bijis paziņots tikai divas dienas pirms tam, kad pote jau bija jāsaņem. Vīķe-Freiberga, kā zināms, Covid-19 pandēmijas laikā uzturas savās lauku mājās, tādēļ bija nolēmusi savlaicīgi atgriezties Rīgā.

"Es no laukiem sapakoju savu koferīti un braucu uz Rīgu. Tieši īpaši, lai šo poti nozīmētā datumā saņemtu. Nonākot uz Jūrmalas šosejas, tajā vietā, kur parādās lielā baltā zīme, kas saka "Rīga", man pienāk īsziņa, kas saka – jūsu pote no 15. aprīļa pārcelta uz laikam 8. maiju. Un es tikko divarpus stundas esmu sēdējusi mašīnā un pirms tam visu pakojusi un kārtojusi, lai tiktu līdz savai potei," stāstīja bijusī prezidente.

"Nu mēs zvanām uz Stradiņa slimnīcu, prasām, kas ir noticis, vai kāda nelaime? Kāpēc nevaram potēties? Stradiņa slimnīcā saka – nē, ja es gribot parastā datumā to poti saņemt – laipni lūdzam, mani gaidot. Nu es aizgāju. Pie tam ar puķēm. Tāpēc, ka es priecājos par to. Savu poti es dabūju, un tagad es esmu mierīga. Es priecājos par to, ka man stiprinās mana imunitāte, un es esmu tātad drošāka sev un neesmu risks citiem," pauda Vīķe-Freiberga.