Vislabāk ir vienatnē! Piecas Zodiaka zīmes, kuras nav radītas attiecībām

Strēlnieks vēlas saglabāt brīvību. Strēlnieki nebaidās no attiecībām, bet veidos tās tikai tad, ja uzskatīs, ka ir atradis īsto. Šai mierīgajai Zodiaka dzīvei nevajag daudz rūpju, kad viņi ir vieni, tāpēc viņi ir nobažījušies par jauniem partneriem, kuri izrāda pārāk lielu interesi vai pieķeras pārāk stipri. Viņi slepenībā tomēr vēlas attiecības, bet tikai tad, ja partnerim ir tādas pašas intereses un vaļasprieki kā viņiem.

Ūdensvīrs attiecībās ir ļoti prasīgs. Neapšaubāmi patstāvīgākā Zodiaka zīme, Ūdensvīrs ir ļoti priecīgs, darot savu lietu. Lai gan viņi ir vieni no līdzjūtīgākajiem un gādīgākajiem cilvēkiem, viņiem vienlīdz nepieciešami miera periodi, kuros viņi var attīstīt savas idejas un domas. Viņiem ir vajadzīgs kāds, kurš viņus pilnībā saprot un dalās ar savu pasaules redzējumu.

Zivis ir pārāk nedrošas. Zivju personība atšķiras no citām šajā sarakstā esošajām zīmēm, jo ​​šīs zīmes cilvēkiem nepieciešamas rūpes un uzmanība, lai viņi justos novērtēti. Viņi ar prieku izrāda pieķeršanos, taču šīs zīmes cilvēkus diezgan viegli pārņem stress. Sākot ar domu, ka viņi nav pelnījuši tik labu partneri, līdz dažu nelielu komentāru uzpūšanai milzīgā kritikā - šādi Zivis bieži meklē izeju no attiecībām.

Jaunava ir pārāk izvēlīga. Jaunava pastāvīgi cīnās, jo patiesībā ir pārāk kritiska pret citiem, nevis pret sevi. Jaunavām, satiekoties ar partneri, ir prātā ideāls attiecību tēls, un lieki piebilst, ka dzīve pārī nekad nav bez izaicinājumiem. Tomēr, ja tas nav ideāls, tas nav pietiekami labs Jaunavai. Tā vietā viņi labprātāk to gaidītu to "īsto", neatkarīgi no tā, cik ilgi jāgaida.