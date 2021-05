Pirms došanās uz Eirovīzijas konkursu Samanta Tīna rīko tiešsaistes tikšanos

"Rītvakar aicinu visus uz muzikālu tikšanos, lai iesildītos manai tik ilgi gaidītajai dalībai Eirovīzijā. Jūs gaida manas Eirovīzijas dziesmas "The Moon Is Rising" akustiskās versijas pirmatskaņojums un daži īpaši sveicieni. Kopā iziesim cauri dziesmām un stāstiem, kas atspoguļo manu līdzšinējo ceļu uz Roterdamu - ar visiem kāpumiem un kritumiem, priekiem un asarām," sacīja Samanta Tīna .

Dziedātāja atklāja, ka šovakar ar īpašu sveicienu klausītājus pārsteigs arī līdz šim vienīgā Eirovīzijas uzvarētāja no Latvijas - Marija Naumova un Baltijas kaimiņvalstu dalībnieki šī gada konkursā - grupa "The Roop" no Lietuvas un dziedātājs Uku Suviste no Igaunijas.