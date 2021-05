Uz ziedu nolikšanu pie Uzvaras pieminekļa jāgaida simtiem metru garā rindā

Rinda no pieminekļa pakājes stiepjas pāri Uzvaras bulvārim un pa parka celiņu paralēli Mārupītei un sakuru stādījumiem Aleksandra Grīna bulvāra virzienā.

Piemineklis ir iežogots ar dzeltenajām policijas barjerām, kas izvietotas gar Bāriņu ielu un Uzvaras bulvāri, kā arī virzienā no slēpju nomas mājas pāri parkam līdz Bāriņu ielai.

Piemineklim iespējams tuvoties tikai no Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra stūra. Sanākušie cilvēki rindās gaida savu kārtu, lai noliktu ziedus uz galdiem. Pēc ziedu nolikšanas prom no pieminekļa var doties pa koridoriem pa labi un kreisi no pieminekļa Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra virzienā.