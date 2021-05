Kas rakstīts zvaigznēs? Nedēļas horoskops no 10. līdz 16. maijam

Dažu brīdi šķitīs, ka laika par maz, bet to var ieekonomēt. Veikali ar piegādi mājās piedāvā atvest līdz pašām durvīm gan uzkopšanas līdzekļus, gan darbarīkus un pat dārza melnzemi maisos.

Ļoti iespējams, ka ir vērts uzsākt kaut ko, izmantojot tās tehnoloģiju iespējas, kas vēl ir attīstības procesā. Jāskatās nākotnē. Var gan nākties papildināt zināšanas, bet tā ir normāla šodienas realitāte. Sapratne un atbalsts no mīļotā cilvēka.

Ja spēsi pārliecināt par to dzīvotspēju, gluži negaidot var uzrasties domubiedri vai sponsori. Jāuzmanās no pārslodzes un brīvajā laikā jāpalutina sevi ar kādas labas filmas noskatīšanos, ar gardu maltīti, kas pasūtīta no restorāna, un arī par sirdslietām nedrīkst aizmirst.