Tirdzniecības centri atzinīgi novērtē valdības lēmumu, kas atļauj darboties veikaliem ar atsevišķu ārēju ieeju

"Mēs novērtējam, ka valdība ir sadzirdējusi tirdzniecības centru "balsi". Iespēja atvērt veikalus, kam ir ieeja no ielas, ir pirmais nopietnais solis virzienā uz to, lai tirdzniecības centri atkal varētu strādāt," sacīja "Galerija Centrs" vadītāja Iveta Priedīte.

Līdz ar valdības lēmumu, ievērojot epidemioloģiskās prasības, "Galerijā Centrs" darbu no 20.maija atsāks trīs veikali - "H&M", kam ir ieeja no Valņu ielas, "Douglas" ar ieeju no Audēju ielas, kā arī "Daniele Donati" ar ieeju no Kalēju ielas. "Mēs arī turpināsim aktīvi iesaistīties dialogā ar valdību un meklēsim vēl jaunas iespējas likuma ietvaros," uzsvēra Priedīte.