Rinkēvičs nevēlas lemt citu vietā, bet uzskata, ka būtu jāizvērtē, vai ļaut Baltkrievijai piedalīties hokeja čempionātā

Jautāts par to, vai varētu tikt lemts par kādiem mēriem attiecību uz Baltkrievijas dalību čempionātā, ministrs atbildēja, ka tā patlaban ir minētās federācijas atbildība, taču, atceroties, "kā gāja", ministrs uzskata, ka tas būtu diezgan sarežģīti. Tāpat Latvijai esot zināmi "juridisku saistību raksti", kad tā pārņēma šī čempionāta rīkošanu.

Tikmēr Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis pirmdienas vakarā aģentūrai LETA atzina, ka Baltkrievijas hokeja izlases izslēgšana no Rīgā notiekošā pasaules čempionāta netiek izskatīta.

Tāpat ziņots, ka lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.