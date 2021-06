Turnīrs, ko (ne)atcerēties.

Pirmajā mirklī pēc Latvijas izlases izstāšanās no turnīra bija vilšanās, dusmas un virkne citu emociju.

Tomēr, ja runājam konkrēti par Latvijas izlases sniegumu, norobežojoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, tad jāsaka, ka šis turnīrs ne ar ko vērā ņemamu neizcēlās. Puiši "iekoda" kādai komandai, kas uz papīra nebija jāuzvar, un atstāja punktus tur, kur tie nebija jāatstāj, - visai ierasta prakse Latvijas izlasei pasaules čempionātos. Un vēl aizvadīt izšķirošo cīņu pret Vācijas izlasi, arī tā pēdējo gadu laikā ir bijusi visai ierasta procedūra.

Turnīra trīs labākie spēlētāji - Hārtlijs trāpīja desmitniekā.

Kad noslēdzās mačs un tika paziņots, ka turnīra labākie spēlētāji Latvijas izlasē ir Lauris Dārziņš, Renārs Krastenbergs un Ronalds Ķēniņš, sēdēju un domāju, kur lai šai izvēlei "piesienas"? To tā arī neatradu, jo jāatzīst, ka Hārtlijs ar simboliskā trijnieka izvēli trāpīja desmitniekā.

Renārs Krastenbergs bija šā gada vienīgais debitants izlasē, un turnīru viņš sāka ceturtajā jeb "čekeru" maiņā. Tomēr jau uzreiz varēja redzēt, ka šim puisim iekšā ir daudz vairāk, un arī Hārtlijs turnīra gaitā viņam sāka uzticēties arvien vairāk. Turnīra pēdējos divos mačos Renārs jau bija vienā no komandas vadošajām maiņām kopā ar Rodrigo Ābolu un Ronaldu Ķēniņu.

Ja runājam par Ķēniņu, tad jāteic, ka viņš šajā turnīrā bija ja ne labākais, tad pavisam noteikti redzamākais spēlētājs. Ar savu zemo slidojumu viņš laukumā izskatījās pēc tanka, kuru apstādināt ir ļoti grūti. Pretinieku kacināšana, spēka spēle, aktīvs darbs savā un pretinieku zonā, emocijas, vārtu guvums - Ronalds darīja to visu un vēl vairāk.

Un tad paliek Lauris Dārziņš. Es, protams, nezinu, kas notiek ģērbtuvēs, bet laukumā, vismaz šajā čempionātā, C burtiņš uz krūtīm labāk piestāvēja Laurim. Jā, brīžiem pietrūka spēka vai ātruma, bet spēles izpratne un roku ātrums jau nekur nav pazudis.

Pirms un pēc turnīra šur tur komentāros sanāca palasīt to, ka Laurim jādodas pensijā, jālaiž jaunie vietā. Šeit jautājums - kāpēc tad "vecais un nekam nederīgais" Lauris spēlēja gan vairākumā, gan mazākumā (ko viņš pēdējo gadu laikā bieži nedara)? Tāpēc, ka svarīgos mirkļos treneris paļaujas uz hokejistiem, kuri ir pieredzējuši, kuru rokas "nenotrīcēs" un kuri gatavi cīnīties un atdot visu.

Vārtsargi - bija labi.

Parasti simboliskajā trijniekā tiek iekļauts viens no vārtu vīriem. Bet šoreiz Hārtlija izvēle to nedarīt ir saprotama.

Īsumā - vārtsargus šajā turnīrā nav pamata nedz celt debesīs, nedz nolikt līdz ar zemi. Jā, Matīss Kivlenieks aizvadīja ļoti precīzu un nosvērtu spēli pret Kanādu. Tomēr nākamajos mačos bija savas kļūdiņas. Piemēram, spēlē pret Kazahstānu vieni no zaudētajiem vārtiem sekoja pēc tam, kad viņš nenofiksēja ripu. Un pēcāk tā rezultātā, ka Matīss vēlreiz atsita, nevis fiksēja ripu, uz ledus krita, šķiet, viss piecinieks, Bobs Hārtlijs ar kolēģiem un vēl talismans Spaikijs, lai tikai ripa nelidotu vārtos.

Kas varēja būt labāk?

Nu nav īsti, kas nevis uzmet, bet "uzšauj" no zilās līnijas. It kā Rubīns, bet tas lielos vilcienos arī ir viss. Cits neviens. Spilgti atmiņā ir palikusi Somijas spēle pret Itāliju, kad bijušais Rīgas "dinamietis" Tonijs Sunds izcēlās ar diviem precīziem raidījumiem. Kolēģi zonas dziļumā saspēlējas un veido momentu, tikmēr Sunds uz zilās līnijas ar nūju, nostādītu 110 grādu leņķī, jau gaida piespēli, lai bez sagatavošanās to triektu vārtu virzienā.