"Viņam būs jāatrod veids, kā attaisnot savu cenu." Apskatnieks kritizē Dāvja Bertāna aizvadīto sezonu

Sezonas pirmais mēnesis Bertānam statistiski bija ļoti neveiksmīgs - janvārī viņš no tālmetiena līnijas uzbruka vien ar 32,7% precizitāti. Tomēr sezonas turpinājumā viņš no trīspunktu līnijas uzbruka ar 42,6% precizitāti, kas ir uzskatāms par elitāru līmeni.

Neskatoties uz Bertāna kopumā labo precizitāti no trīspunktu līnijas, Atkinsons izcēla latvieša vienveidīgumu uzbrukumā.

"Bertāna galvenā vērtība ir izmestais trīspunktnieku apjoms. No 478 Bertāna izdarītajiem metieniem šosezon, 428 bija tālmetieni. Tie ir 90%. Protams, to varētu sagaidīt no tālmetienu speciālista, bet diemžēl šī statistika atspoguļo arī Bertāna spēles vienveidību," raksta Atkinsions.