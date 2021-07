"Tas ir īstens seksa festivāls." Bijušās sporta zvaigznes stāsta par mīlas priekiem olimpiskajā ciematā

"Aizliegums, manuprāt, ir pilnīgs izsmiekls. Tas nestrādās. Sekss olimpiskajā ciematā allaž ir bijis un būs. Atlēti olimpiskajās spēlēs ir savu fizisko spēju virsotnē. Kad sacensības ir beigušās, sportistiem ir jāatbrīvo savu enerģiju. Tad notiek viena ballīte pēc otras, savu lomu nospēlē alkohols... Cilvēki tur nodarbojas ar seksu un netrūkst personu, kas uz to parakstās," sacīja Tidke.

Bijušais galda tenisa spēlētājs Metjū Saijds medijam "The Times" atklāja, ka savas karjeras gaitā viņš pretējā dzimuma uzmanību izpelnījies ne pārāk bieži, tomēr olimpiskajās spēlēs situācija bijusi pavisam citāda.

"Man allaž vaicā, vai olimpiskajās spēlēs patiesi tik daudzi sportisti nodarbojas ar seksu? Es vienmēr atbildu, ka tas ir īstens seksa festivāls. Es piedalījos 1992. gada olimpiskajās spēlēs. To divarpus nedēļu laikā es ar seksu nodarbojos vairāk reižu nekā visas savas dzīves laikā līdz tam brīdim," sacīja Saijds.

"Laba atmiņa no Londonas spēlēm bija fakts, ka vienuviet bija sapulcējušies tik daudzu valstu sportisti. Es esmu ballīšu cilvēks un gribēju ballēties ar seksīgajām meitenēm no Jamaikas un Zviedrijas. Es nodomāju: "Ak, šis būs kolosāli." Galu galā, tā bija arī mana mājas pilsēta," sarunā ar "The Sun" atcerējās Džošua.