FOTO ⟩ Reklāmas aģentūras direktors komentē pāmetumus par Latvijas vakcinēšanās kampaņas plakātu līdzību ar ASV izmantotajiem

Viņš atgādina, ka viens no pasaulē ikoniskākajiem plakātiem ir mākslinieka Hovarda Millera 1943.gadā Otrā pasaules kara laikā radītais plakāts ar vēstījumu "We can do it" ("Mēs varam to izdarīt"). Reklāmās bieži tiekot izmantotas kultūras un vēstures atsauces, un esot tikai loģiski, ka šis slavenais plakāts kļuvis par iedvesmas avotu vairāku valstu komunikācijas veidotājiem cīņā jeb karā pret Covid-19, tajā skaitā Vācijā, Skotijā, ASV, Austrālijā, Latvijā un citviet. Arī Latvijas Universitāte kopš vakardienas pievienojusi savu plakātu sēriju, balstoties uz "We can do it" motīviem, vērš uzmanību Rubīns.