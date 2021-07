Otrdien, 27. jūlijā, Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa sadarbībā ar Veselības ministriju rīkoja preses konferenci, kurā tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar vakcināciju pret Covid-19. Portāls "Apollo.lv" piedāvā apkopojumu no preses konferences.

Zavadska norādīja, ka šajā gadījumā jāsaprot, ka ir centieni "izķert" katru inficēšanās gadījumu, kā rezultātā arī rodas šī statistika. "Ja mēs skatāmies uz to, cik smagi cilvēki šajās valstīs saslimst, tad tur ir cita aina - visi šie gadījumi ir vieglā formā vai asimptomātiski. Katrā gadījumā ne Izraēlā, ne Islandē, ne Lielbritānijā nepieaug stacionēto pacientu skaits."

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka laika posmā no 2020. gada 28. decembra, kad Latvijā sākās vakcinācija pret koronavīrusu, līdz aptuveni jūlija vidum hospitalizēti ir 11 440 pacienti. No šiem stacionētajiem pacientiem 97% jeb 11 115 ir bijuši nevakcinēti cilvēki. Tieši šādi paši dati šajā laikā posmā ir par mirušajiem - 2480, no kuriem 2411 nebija vakcinēti.