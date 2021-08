"Vienas no galvenajām TVNET GRUPAS vērtībām ir dažādība un aktīva pozīcija. Mēs nerimstoši iestājamies par demokrātiju un vienlīdzību sabiedrībā visās tās grupās. Mēs iestājamies par tolerantu un inteliģentu sabiedrību, tādēļ priecājamies būt viens no pasākuma atbalstītājiem, pievēršot plašāku sabiedrības uzmanību un veicinot izpratni par mūsu pašu tuvākiem un tālākiem līdzcilvēkiem. Mēs visi veidojam sabiedrību un mūsu bērnu nākotni tajā. Un tā būs tieši tik saliedēta, augtspējīga un iejūtīga, kādu to paši veicināsim. Kategoriski neatbalstām mūsdienu laikmetā tik plaši izplatīto naida runu, tādēļ slēdzam komentēšanas iespējas visās ar "Baltic Pride 2021" saistītajās publikācijās."

Nevienlīdzība ir mocījusi mūsu sabiedrību jau izsenis – līdz pat 18. gadsimtam valdīja uzskats, ka cilvēki ir radušies nevienlīdzīgi un pilnībā līdzvērtīgi tie nebūs nekad. Vairāki filozofi ir strīdējušies par to, ko nozīmē vienlīdzība un kā to varētu panākt. Komunisma pamatlicējs Kārlis Markss, piemēram, norādīja, ka vienlīdzību iespējams sasniegt, kad “visiem būs viss”, jeb tā būtu ideālā sociālistiskā utopija. Līdz šodienai diskusijas joprojām nav rimušas, tāpēc atbildēt uz jautājumu – ko nozīmē vienlīdzība – ir teju neiespējami. Neraugoties uz to, vienlīdzības princips tiek uzskatīts par vienu no demokrātijas stūrakmeņiem.