Mūžībā devies kino un video operators Uldis Millers

Millers kļuva par Podnieka studijas vadošo operatoru. Viņa kontā ir četras spēlfilmas un vairāk nekā 30 dokumentālo filmu, no kurām vairākas novērtētas ar balvām festivālos, "Lielā Kristapa" nominācijām un balvām par labāko filmu un operatora darbu. To starpā ir 2014.gada kinolente "4.maija republika", 2010.gada "Vai viegli...", 2005.gada "Dina", 2004.gada "Vidaya", 2002.gada "Kas no kā rodas", 1998.gada "Checking Out", 1996.gada "Provokācijas anatomija", 1991.gada "Impērijas gals" un citas.