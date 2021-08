"Man ir maza meita, es nevaru riskēt." Dzimtenē neatgriezties nolēmuši vēl divi baltkrievu vieglatlēti

"Pēc visiem notikumiem es neplānoju atgriezties Baltkrievijā. Man ir maza meita, es nevaru riskēt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas nevar klusēt. Kad dzīvojām un trenējāmies Baltkrievijā, mani neatlaida visa šī situācija. Visu šo laiku, riskējot ar visu, es turpināju kaut ko darīt," pavēstīja Maksimova, kura šobrīd ar ģimeni atrodas Vācijā.

Maksimova norādīja, ka lēmumu neatgriezties pieņēmis arī viņas vīrs. Andrejs Kravčenko bija viens no vairāk nekā 400 sportistiem, kuri 2020.gada augustā parakstīja atklātu vēstuli, kurā tika nosodīti prezidenta vēlēšanu rezultātu falsifikācijas fakti un vardarbība no varasiestāžu puses pret protestētājiem. Drīz pēc tam viņš tika atskaitīts no Baltkrievijas izlases.