"Būvnieku karteļa lieta" ⟩ Pašvaldības pagaidām atturīgi vērtē iespēju atgriezt zaudējumus

"Ņemot vērā to, ka iepirkumā neuzvarēja neviens no "karteļa lietā" iesaistītajiem būvniekiem, uz šo brīdi nav konstatēti zaudējumi, kas būtu radušies aizliegtās vienošanās rezultātā," komentēja Rācenis.

Vienlaikus pašvaldībā atzina, ka 2015. gada aprīlī atklāta konkursa rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA "Arčers" par restaurācijas darbiem projektā "Elejas muižas apbūves restaurācija" par kopējo summu 285 017 eiro. Laikā, kad Elejas pagastā "Arčers", kas lietā saņēmis sodu, īstenoja Elejas Tējas namiņa restaurācijas projektu, pašvaldība acīmredzamus konkurences pārkāpumus neesot novērojusi. Arī no KP šajā laika periodā pašvaldība nesaņēma nevienu iebildumu.

No KNAB nodotajiem būvnieku audioierakstu atšifrējumiem KP secinājusi, ka lielāko būvniecības komercsabiedrību pārstāvji vismaz no 2015.gada līdz 2018.gadam kopā 12 tikšanās reizēs, tiekoties vismaz trīs reizes gadā un veicot iepirkumu sadali, pārrunāja dalības nosacījumus iepirkumos. Kopumā sarunās un piezīmēs pieminēti teju 90 iepirkumi, no kuriem identificēti vismaz 70. Sarunas notikušas pirtī "Taureņi" un sanatorijā "Jūrsalīcis", Jūrmalā.