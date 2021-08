VIDEO ⟩ Vairāki sēņotāji un ogotāji apmaldījušies mežā. VUGD skaidro, kā labāk rīkoties šādās situācijās

Ceturtdien, 19. augustā, septiņi cilvēki nezināja, kā atrast izeju no meža masīva. Viens no sēņotājiem apmaldījās Indrānu pagastā. Trīs citi dabas veltes meklēja Kuldīgas pusē, bet Tukuma novadā cita trīs cilvēku kompānija attapās strupceļā Zemītes pagastā. Ugunsdzēsēji izstrādājuši ieteikumus, kā no šādām situācijām izvairīties.