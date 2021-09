Viltoti dati uzrādījuši Krievijas karakuģu klātbūtni Lietuvas teritoriālajos ūdeņos

Saskaņā ar "MarrineTraffic" informāciju, kas balstīta uz kuģu Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) datiem, otrdienas vakarā no Kaļiņingradas apgabala Baltijskas ostas izbraukusi liela Krievijas karakuģu grupa un trešdienas rītā vismaz daži no tiem atradušies Lietuvas ūdeņos netālu no Klaipēdas.