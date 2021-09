Ostapenko zaudē savā sezonas otrajā finālā un neaizstāv Luksemburgas čempiones titulu

Savukārt Tausone pirmajā cīņā ar 6-2, 6-2 uzveica austrālieti Astru Šarmu (WTA 112.), otrajā ar 6-4, 3-6, 7-6 (7:1) guva virsroku pār Krievijas pārstāvi Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 33.), kura bija izsēta ar ceturto numuru, ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-2 apturēja čehieti Mariju Bouzkovu (WTA 84.), bet pusfinālā ar 6-4, 2-6, 6-4 pieveica turnīra pirmo raketi Markētu Vondroušovu no Čehijas (WTA 35.).

Tausone ASV atklātajā čempionātā aizkļuva līdz otrajai kārtai, kur patrāpījās pa rokai pasaules pirmajai raketei Ešlijai Bārtijai no Austrālijas - 1-6, 5-7. Pirms tam augusta vidū vidū uzvarēja Čikāgas "WTA 125" sērijas turnīrā, finālā apspēlējot vēlāko "US Open" čempioni no Lielbritānijas Emmu Radukanu - 6-1, 2-6, 6-4.