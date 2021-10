Tā kā kopš Valērija Maligina nāves viņa mantinieces nav varējušas vienoties par mantojuma sadali, tad par to lēmusi Rīgas rajona tiesa, tādējādi līdz šim viss īpašums, tai skaitā zāļu ražotājas AS "Olainfarm" akcijas, ir bijis kopīpašums, un mantinieces nedrīkstēja rīkoties atsevišķi, pavēstīja advokāts Mārtiņš Kvēps, kurš pārstāv Čehijas uzņēmumu "Black Duck Invest", kas apgalvo, ka kļuvis par SIA "Olmafarm" piederošo 42,5% "Olainfarm" akciju īpašnieku.

Kvēps norādīja, ka tas arī nozīmē, kamēr šis tiesas spriedums ir spēkā, veselības uzņēmumu grupas "Repharm" mātesuzņēmuma AS "AB City" būtiskā ietekme "Olainfarm" arī nav spēkā.

"Šā gada 21.jūnijā "AB City" publiski pauda, ka ieguvusi nozīmīgu līdzdalību "Olainfarm", un tā daļēji balstās uz Nikas Saveļjevas akcijām. Proti, tajā pašā paziņojumā biržai teikts, ka "Olainfarm" saņēma paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību no Nikas Saveļjevas, saskaņā ar to viņas balsstiesību īpatsvars ir samazinājies no 7,8% līdz 0%. Taču spriedums par mantojuma sadali publicēts šā gada 19.augustā, tātad pirms tam akcijas bija kopīpašums un tās kādam varēja nodot tikai visiem mantiniekiem vienojoties. Savukārt, šā paša sprieduma kontekstā, Irina Maligina blakussūdzībā ir norādījusi, ka nekam tādam viņa nav piekritusi," skaidroja Kvēps.