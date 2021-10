Rīdziniece nedēļām ilgi gaida atmuitoto paciņu no Anglijas. "Latvijas pasts" skaidro situāciju

Linda ir sašutusi par nejēdzībām “Latvijas pastā”. Jau kopš septembra vidus gaida, kad varēs izņemt sūtījumu, kurš ir Latvijā, ir atmuitots un Linda to apmaksājusi jau 15. septembrī. Solīts, – trīs līdz piecu dienu laikā saņems ziņojumu, lai nāk pēc paciņas.

Linda ir fizioterapeite un darbam nepieciešamos produktus pasūtījusi Anglijā, no kurienes paka jau pēc 4 dienām bijusi Latvijā, taču, lai to izņemtu “Latvijas pastā”, Linda gaida jau trīs nedēļas. Pasta darbiniece sacījusi, vienā sistēmā uzrādoties, ka viņa EDS sistēmā ir apmaksājusi sūtījumu, citā sistēmā to neredzot. Pasta darbiniece lūgusi nosūtīt apliecinājumu, ka sūtījums ir apmaksāts un atmuitots. Linda prasīto izdarījusi, gaidījusi ziņu, kad drīkst nākt pēc sūtījuma, taču velti.