Skābekļa koncentratori var palīdzēt atbrīvot slimnīcu gultas, taču iespēju izmanto gaužām maz

"Man slimnīcā jau bija skābeklis, šeit arī ir skābeklis nepieciešams, tikai tagad es to elpoju mazāk nekā slimības sākumā. Respektīvi, antivakseris es neesmu. Es biju vakcinējusies ar pirmo devu. Un es pēc tās pirmās devas saslimu. Es to otro devu nesagaidīju," viņa pastāstīja.

"Tas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem, kuriem ir bijis samērā plašs tas plaušu bojājums, jo es pat nesaprotu, kā viņi var atkopties bez šī plaušu aparāta mājās. Man bija 74 [procenti] skābeklis, kad veselam cilvēkam sākas no 95 uz augšu. Tad slimnīcā sākumā uzlika mazāku to koncentrāciju, bet to var palielināt. Es biju 12 dienas reanimācijā. Man jau kardiologs teica: "Malacis, ka izdzīvojāt!" Nu, visu laiku ir jāelpo skābeklis, jo plaušu bojājums ir liels. Tā kā es to koncentratoru tiešām iesaku tiem, kuri smagi pārslimojuši," Latvijas Radio pastāstīja Vēsma.