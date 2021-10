"Šī ir viena no mūsu valsts traģēdijām!" Kariņš emocionāli vēršas pie sabiedrības

"Es jums ikkatram gribu izteikt paldies – jūs esat darījuši to, kas nepieciešams, lai pasargātu sevi, savus tuviniekus, bērni varētu mācīties klātienē un ekonomika būtu atvērta," preses konferenci iesāka Kariņš.

Viņš pauda pateicību visiem vakcinētajiem iedzīvotājiem. Valdība jau kopš pavasara veidoja stratēģiju, lai izietu no situācijas ar vakcinācijas palīdzību, jo citās valstīs tas strādājis.

Kariņš minēja: "Mājsēde ir atbilde īslaicīgai, bet ļoti akūtai un nopietnai problēmai, un virsmērķis nemainīsies – kāpināt vakcināciju. Kopš iepriekšējās nedēļas lēmuma mums ir pieaudzis cilvēku skaits, kas vakcinējas. Ja mēs varam šo uzturēt un kāpināt, mēs iziesim no krīzes."

"Šī ir viena no mūsu valsts traģēdijām, ka mums būs ne tikai četras nedēļas jāciešas, lai izglābtu veselības aprūpes sistēmu, pateicoties tam, ka ir tik daudz nevakcinētu cilvēku, bet būs arī jāaizņemas nauda, lai stutētu ekonomikas daļu, kas ir spiesta iet dīkstāvē," norādīja premjers.

Kariņš teica, ka "ir atsevišķi padomdevēji, un to es spilgti atceros, tas ir dokumentēts, kuri vasarā ieteica valdībai nepieņemt nevienu stingrāku ierobežojumu, jo plašāka sabiedrība to nesapratīs. Ir bijusi kritika no atsevišķiem cilvēkiem, kas sēdē nav bijuši pat klāt".