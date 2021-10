Tiek prognozēts, ka novembra sākumā stacionāros varētu būt 2000-2100 Covid-19 pacientu

Raksturojot galvenās tendences, Pavļuts sacīja, ka "faktiski katrs piektais no cilvēkiem, kam šobrīd ir elpceļu saslimšanas simptomi, ir inficēts".

Jau ziņots, ka aizvadītās nedēļas laikā, no 11.oktobra līdz 17.oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 48,8%, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrs ( SPKC ).

Pēc SPKC paustā, Latvija ir pirmajā vietā pasaulē pēc saslimstības ar Covid-19 tempa. Arī 18.oktobra pētniecības un datu apstrādes kompānijas "Our World in Data" apkopotā informācija apliecina, ka Latvijā šobrīd ir pasaulē augstākais vidēji dienā atklāto Covid-19 gadījumu skaits septiņu dienu periodā.

No visiem veiktajiem testiem 32% (40 781 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 68% (85 768 testi) - ar pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 15% (2121 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 85% (12 219 inficētie) pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.