Cīņa par Covid-19 slimnieku dzīvībām sākas jau slimnīcas uzņemšanā

Situācija slimnīcās nav no vienkāršākajām. Patlaban cīņa par Covid-19 pacientu dzīvību un reanimācija sākas jau slimnīcas uzņemšanas izolatorā. Citu no cita pacientus Gaiļezerā atdala nelielas sieniņas, tomēr nedzirdēt un neredzēt to, cik tuvu šeit ir dzīvība un nāve, ir neiespējami, vēstī LTV raidījums "Panorāma".