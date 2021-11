Latvijā elektroenerģijas biržas vidējā cena pieaugusi par 87%

Papildus elektroenerģijas cenu kāpumu Baltijā noteica cenu pieaugums Ziemeļvalstīs, ko pastiprināja vēsāki laikapstākļi reģionā, veicinot elektroenerģijas patēriņa pieaugumu. Tikmēr enerģijas plūsmas no Somijas pieauga par 8%, plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala kritās par 34%, savukārt enerģijas plūsmas no Krievijas bija divreiz lielākas nekā nedēļu iepriekš.