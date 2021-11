Covid-19 ⟩ Medicīnas iestādēs esošo pacientu skaits samazinājies par 7%

Pirmdien slimnīcās ievietoti 89 Covid-19 pacienti, savukārt 145 no tām aizvadītajā diennaktī izrakstīti. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs ziņoja, ka vakar saņemti ziņojumi par 40 Covid-19 pacientu nāvi.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 855 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 171 - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīts 21 609 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka Latvijā pirmdien reģistrēti 1293 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 40 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, līdz ar to kopējais mirušo skaits sasniedzis 4007, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 751 līdz 742,6 gadījumiem.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 794 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 499 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Trīs pirmdien mirušie bija 50 līdz 59 gadu vecumā, astoņi 60 līdz 69 gadu vecumā. 15 cilvēki vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi - 80 līdz 89 gadu vecumā, bet seši 90 līdz 99 gadu vecumā.