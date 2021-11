Latvijas basketbola izlases treneris Banki: Šī bija ļoti aizraujoša spēle

"Ļoti aizraujoša spēle. Pēc spēles Belgradā rezultāts parādīja ka mūsu grupa ir grūta. Spēlējam labu aizsardzību un mūsu uzbrukums bija ekselents. Daudz brīvu metienu, bet diemžēl neiemetām. Pēc tam pamazām zaudējām pārliecību, lēnāk un lēnāk spēlējām. Jau no sākuma varējām dabūt pārliecību. Spēles beigās komanda abos laukuma galos spēlēja labi, izcīnījām atlēkušās, uzbrukām viens pret viens. Dabūjām pirmo uzvaru grupā. Laba sajūta nākamajam logam," teica Banki.

Atšķirībā no spēles pret Serbiju Latvijai neveicās tik labi ar metienu precizitāti. Banki norādīja, ka nevar vienmēr mest ar 50% precizitāti, ja ir tik maz spēļu īsā laika posmā.

Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc Anžejam Pasečnikam netika dots vairāk spēles laika, galvenais treneris norādīja, ka tāds bija spēles stils šovakar.

"Paldies manai komandai, cīnījāmies līdz beigām. Uzlabojām savu spēli pēc iepriekšējā mača. Ticu, ka kļūsim labāki spēli no spēles. Ir jāgūst pieredze un to mēs guvām no šīs spēles," teica Meļeščenko.