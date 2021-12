Video ⟩ Girgensona pārstāvētā "Sabres" nespēj gūt vārtus NHL mačā

Girgensons spēlēja 15 minūtes un 32 sekundes, no tām minūti un 52 sekundes vairākumā un 58 sekundes mazākumā. Latviešu uzbrucējs četrreiz meta pa vārtiem, izpildīja vienu spēka paņēmienu, pieļāva vienu kļūdu, uzvarēja vienā no trim iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.

Ar ļoti skaistu kombināciju rezultātu spēles 26.minūtē atklāja viesi, kad no aizvārtes uz nūjas lāpstiņas uzlikto ripu pāri vārtiem pārmeta Trevors Zegrass, kur no gaisa vārtu tīklā to trieca Sonijs Milano. Otros vārtus "Ducks"guva spēles izskaņā, kad šosezon pirmo maču aizvadošo Ūko-Peku Lūkonenu "Sabres" vārtos pārspēja Sems Kariks.