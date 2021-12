SPKC: Saņemta informācija par pieciem paraugiem, kuros konstatētas omikron mutācijas

Visi pieci cilvēki ir atgriezušies no ārvalstīm - divi no Zviedrijas, divi no Norvēģijas, viens no Apvienotās Karalistes - un veikuši testus lidostā. Viens inficētais vecuma grupā 20-29 gadi, trīs vecuma grupā 30-39 gadi, viens vecuma grupā 40-49 gadi, visi bija pilnībā vakcinēti.